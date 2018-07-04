Bank of America: Кризис 1998 года может повториться в ближайшее время

Ситуация на мировых рынках крайне похожа на то, как выглядела глобальная экономика в конце 1990-х годов. Как пишет 3 июля Bloomberg, об этом заявили аналитики Bank of America.

Они пришли к выводу, что на мировом фондовом рынке может повториться кризис 1998 года. Напомним, тогда все началось с азиатского региона, а в России он привел к дефолту. Аналитики обратили внимание, что рынки развивающихся стран сокращаются, а акции высокотехнологичных компаний дорожают, также наблюдается устойчивый рост экономики США. Картина была крайне похожа и 20 лет назад, заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Отметим, о возможности глобальной рецессии ранее сообщал и Всемирный банк. В нем упоминалось о цикличности развития экономики — причем рецессия происходит обычно раз в 10 лет — 1998 год, потом 2008 год, теперь эксперты ждут событий 2018-го.