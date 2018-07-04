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04.07.2018 01:09

Bank of America: Кризис 1998 года может повториться в ближайшее время

Ситуация на мировых рынках крайне похожа на то, как выглядела глобальная экономика в конце 1990-х годов. Как пишет 3 июля Bloomberg, об этом заявили аналитики Bank of America.

Они пришли к выводу, что на мировом фондовом рынке может повториться кризис 1998 года. Напомним, тогда все началось с азиатского региона, а в России он привел к дефолту. Аналитики обратили внимание, что рынки развивающихся стран сокращаются, а акции высокотехнологичных компаний дорожают, также наблюдается устойчивый рост экономики США. Картина была крайне похожа и 20 лет назад, заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт. 

Отметим, о возможности глобальной рецессии ранее сообщал и Всемирный банк. В нем упоминалось о цикличности развития экономики — причем рецессия происходит обычно раз в 10 лет — 1998 год, потом 2008 год, теперь эксперты ждут событий 2018-го. 


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03.07.2018 11:36
"Современная защита" помогла 2000 человек избавиться от кредитов
Сейчас, в период кризиса, действительно многие люди теряют работу, у многих сокращается доход, и оплата кредитов становится просто непосильной.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.07.2018 13:17
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