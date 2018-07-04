Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира-2018
На чемпионате мира по футболу стали известны все четвертьфинальные пары. Последние участники определились 3 июля: в Петербурге Швеция с минимальным счетом 1:0 одолела Швейцарию, а в Москве англичане в серии пенальти оказались сильнее Колумбии.
Таким образом, расписание четвертьфинальных матчей выглядит так:
6 июля
Уругвай – Франция (Нижний Новгород)
Бразилия – Бельгия (Казань)
7 июля
Россия – Хорватия (Сочи)
Швеция – Англия (Самара)
Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.