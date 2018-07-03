Англия с трудом одолела Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Победой сборной Англии завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Колумбии 3 июля в Москве. Англичане выиграли в серии пенальти. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1.

Первый гол на 57-й минуте после пенальти забил нападающий Харри Кейн. Колумбийцы ответили в добавленное время на 93-й минуте точным ударом Йерри Мина. В серии пенальти точнее оказались англичане.

Таким образом, Англия стала последней командой, вышедшей в четвертьфинал. За выход в полуфинал родоначальники футбола сразятся со Швецией 7 июля в Самаре.