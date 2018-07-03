Директор разработчика российских ракет уходит в отставку

Глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев покинет свой пост через месяц. Как пишет РБК, 3 июля он подал заявление об увольнении.

Он проработает еще месяц, после чего покинет корпорацию. В «Энергии» заявили, что Солнцев уходит по собственному желанию. Напомним, РКК «Энергия» – разработчик ракетной и космической техники — в том числе, ракет-носителей, баллистических ракет и спутников. Владимир Солнцев возглавил корпорацию в 2014 году. По сведениям ТАССа, исполняющим обязанности директора «Энергии» станет Сергей Романов. Сейчас он занимает пост первого заместителя генерального конструктора и главного конструктора пилотируемых космических комплексов.

Отметим, кадровые перестановки после инаугурации Владимира Путина проходят во всей космической отрасли. В АО «Глонасс» гендиректором стал Игорь Милашевский, его предшественник Андрей Жерегель возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию. Новым главой «Роскосмоса» в мае стал бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.