За хищение 550 млн «мусорный король» Петербурга получил восемь лет

В Петербурге к длительному сроку приговорен предприниматель Олег Гвоздев, при губернаторе Матвиенко обещавший очистить город от мусора. Он признан виновным в хищении 550 млн рублей

Как сообщает 3 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Гвоздев занимал должность гендиректора компании «Квантум» и в 2008 году под мусоросортировочный комплекс в Грузовом проезде получил 392 млн рублей. Деньги были оформлены в виде беспроцентного займа до 2018 года, их на счет «Квантума» перевели со счета компании «Петромашсервис». Соучастник Гвоздева, Максим Макковеев, владел лишь половиной доли в уставном капитале этой фирмы.

Деньги, установил суд, возвращать «Петромашсервису» не планировалось. Их предприниматели присвоили. Компания впоследствии предъявила «Квантуму» претензии.

Под эгидой борьбы с петербургским мусором Гвоздев взял еще 142 млн рублей у «Газпромбанка» в виде кредита под залог недвижимости и распорядился ими по своему усмотрению.

За хищения в виде присвоения и мошенничества Гвоздев получил восемь лет общего режима, вину он не признал. Покаявшийся Макковеев приговорен к четырем годам колонии.

Дело предпринимателей слушал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.