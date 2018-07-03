В Петербурге приговорили к пожизненному сроку главаря преступной группы, убившего четверых

Ленинградский областной суд 3 июля приговорил организатора преступной группы Александра Пашенцева и его подельника Андрея Музычка. Их признали виновными (в зависимости от роли каждого) в кражах, разбоях, грабежах, убийствах и незаконном обороте оружия.

Как установило следствие, в 2011 году под руководством Пашенцева была создана преступная группа из семи человек, которая в течение двух лет занималась кражами, разбоями и грабежами, выбирая для этого большегрузные автомобили. В 2012 году двое участников группировки предъявили претензии главе сообщества из-за денег, после чего были убиты в гараже на Суздальском проспекте. Пашенцев дал указание своим подельникам Ивану Евграфову и Роману Аскерову замыть кровь и погрузить тела в его личный автомобиль.

Через некоторое время Пашенцев в машине у дома 17 по проспекту Мечникова задушил местную жительницу, которая была сожительницей одного из убитых. Также следствие установило, что на счету обвиняемого еще одно убийство. В апреле 2014 года он застрелил петербуржца, чтобы получить его автомобиль. Тела всех убитых были спрятаны в неустановленном месте.

Пашенцева приговорили к пожизненному лишению свободы. Музычку назначено наказание в виде 7 лет исправительной колонии строгого режима. Дела в отношении Евграфова и Аскерова ранее были выделены в отдельные производства. В отношении них вынесены обвинительные приговоры.

Как пояснили в пресс-службе городского СК, в рамках данного уголовного дела вынесли приговор также Сергею Бугакову. По версии следствия, в феврале 2014 года Бугаков попросил Пашенцева инсценировать кражу личных двух самоходных машин «BOMAG BW 213 DH-4 КАТОК». Транспорт был застрахован на шесть миллионов рублей, соответствующую компенсацию его хозяин намеревался получить от страховой. За эти махинации Бугакова приговорили к трём годам колонии-поселения.

«В отношении двух участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с неустановлением места их нахождения, они объявлены в розыск, проводятся необходимые мероприятия, направленные на их задержание», — пояснили в СК.