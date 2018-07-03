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03.07.2018 22:36

Съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе открыли, но ночью закроют снова

Для автолюбителей снова доступен внутренний съезд с ЗСД на Кольцевую автодорогу, ведущую к Пулковскому шоссе. Упавший с грузовика контейнер отодвинули, освободив для транспорта одну полосу.

Как рассказали 3 июля в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», работы по подъёму контейнера пройдут с 0:00 до 02:00 ночи. В данный период по технологической необходимости возможны закрытия движения по съезду. 

Напомним, около восьми вечера упавший с грузовика контейнер полностью заблокировал съезд с Западного скоростного диаметра на южное полукольцо КАД. Автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты.

 


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