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03.07.2018 22:22

СМИ узнали о доступе посторонних к переписке пользователей Gmail

К личным письмам пользователей Gmail имеют доступ сотни сторонних компаний. Они изучают переписку в коммерческих целях. Раскрываются данные тех владельцев почты, которые пользуются определёнными сервисами, например, приложениями для сравнения цен или планирования путешествий.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, одной из компаний, разработчики которой имеют доступ к письмам на Gmail, является Return Path. В день через её компьютеры проходит порядка 100 млн электронных сообщений. С помощью специального программного обеспечения фирма собирает данные для маркетологов. По словам собеседников издания, мониторинг почты — распространённая практика.

В Google газете пояснили, что передают сторонним разработчикам данные только тех пользователей, которые дали на это особое разрешение. В письменном ответе журналистам сотрудники корпорации сообщили, что личные письма пользователей работниками  Google могут просматриваться с согласия клиента или из-за проверки безопасности.

Напомним, в прошлом году Google объявил, что перестанет сканировать почту пользователей для персонализации рекламы. 


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