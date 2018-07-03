Проблемы «Натали Турс» продолжаются: отели в четырех странах отменяют бронирование клиентов туроператора

Отели в Испании, Турции, Италии и Греции отменили бронирование клиентов «Натали Турс». Как сообщили 3 июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР), причиной стало отсутствие оплаты со стороны туроператора.

В АТОР уточнили, что в Испании принимать клиентов «Натали Турс» должна была компания Viajes Olimpia — она аннулировала все заявки на размещение и объяснила, что российский туроператор не оплатил бронирование. Клиентам предложат платить за номера повторно. Турецкая компания Peninsula Tours просто отказалась принимать туристов по той же причине. Также отменено бронирование для клиентов «Натали Турс» в Греции и Италии. Попасть в свой номер в отеле туристы могут только оплатив бронь повторно.

В АТОР подчеркнули, что проблемы у клиентов «Натали Турс» начались еще 15 июня. Причем как с размещением в отелях, так и, например, с трансфером до этих отелей от аэропорта.

Напомним, с 30 июня «Натали Турс» отменила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Руководство туроператора пообещало вернуть всем клиентам деньги за отмененные туры. По данным «Коммерсанта», компания задолжала контрагентам около миллиона долларов.

Напомним, трудности в последнее время испытывают многие туроператоры – так, чартерную программу пришлось приостановить и «Авроре БГ» (преемница закрывшейся «Матрешки тур»). Сегодня стало известно о закрытии туроператора DSBW-Tours.