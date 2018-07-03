Как «Сбербанк» не дал лохматить бабушку

В Петербурге 89-летнюю VIP-клиентку Сбербанка менеджеры сочли мертвой и стащили ее накопления в сорок миллионов рублей. Операция была на грани срыва, но веское слово сказала бабушка-двойник по фамилии Лохматова.

Сбербанк подтвердил 3 июля хищение особо крупной суммы у своей давней доверительницы. Полиция задержала четырех сотрудников, которые для обмана службы безопасности разыгрывали театральные сценки. Всего участниками считаются девять человек, и под статью их подвела алчность.

Годами в банке могут храниться бесхозные счета. Они остаются после смерти клиента или безвестного исчезновения. 89-летнюю Фаину Марковну тоже посчитали покойницей. На двух ее валютных счетах скопились 728 тысяч долларов, по курсу мая 2017 года – более 40 млн рублей.

По версии следствия, менеджер по обслуживанию VIP-клиентов Денис Алексеев предоставил данные о пенсионерке бывшей своей коллеге Анне Копитель, у которой есть предприимчивый муж, Тимофей Кобзев. На пару они, по мнению полиции, придумали схему с сертификатами на предъявителя.

Менеджер банка Анна Иванова предложила роль Фаины Марковны своей матери, но женщина в разгар операции предпочла сад-огород, и осталась группа без бабушки-двойника. Выручил товарищ Кобзева. Антон Суконкин приобщил свою тещу Нину Лохматову. Ей слегка за шестьдесят, но внешнее сходство значения не имело. В банке двойника ждали свои люди.

В середине мая 2017 года Лохматова приехала в отделение на Московском проспекте, 189. Ее по договоренности встретила клиентский менеджер Кристина Калашникова.

В офисах ведется видеозапись, поэтому необходим был небольшой спектакль. Лохматова принесла свой паспорт и две сберегательные книжки (по одной на каждый счет), и Калашникова под камерой имитировала бурную деятельность. Проверяла паспорт на специальном устройстве, листала книжки, заходила в систему операций по вкладам физлиц, печатала выписку. Со стороны могло показаться, что Фаина Марковна действительно желает закрыть счета, оформить четыре сберегательных сертификата и обменять их на 40 млн рублей наличными.

Сцену дополнила старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская. Она проверила отсутствие завещательного распоряжения (настоящая Фаина Марковна действительно никому ничего не завещала) и заверила закрытие счетов электронно-цифровой подписью. Сертификаты оформили и отдали Лохматовой.

Документы на предъявителя обналичили в разных отделениях Суконкин и его жена Наталья. Деньги привезли в номер отеля в Репино, разложили на столе. Долго не могли поделить, рассорилась. Без своей доли, считают в следствии, остался еще один сотрудник Сбербанка. Будто бы на его гонорар VIP-менеджер Алексеев предпочел купить себе «Кадиллак».

Суконкины получили по миллиону, Нина Лохматова за роль Фаины Марковны – 500 тысяч. Куш достался «банкирам», Копитель и ее мужу.

Коварство заподозрила служба безопасности самого Сбербанка. Так как менеджеры активно оставляли следы, круг возможных участников определить было несложно. Полиция Петербурга подключилась к маю 2018-го, уголовное дело возбудили по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Восемь человек за сговорчивость и показания отпустили под подписку о невыезде. Обвинение им до сих пор не предъявили. Валерия Кардаильская единственная отрицает причастность к хищению и допускает только служебную небрежность. Заверяя сделку цифровой подписью, не сличила данные владелицы счетов с паспортом Нины Лохматовой. Кардаильская чуть ли не единственная согласилась пройти проверку на полиграфе в службе безопасности Сбербанка, техника подтвердила ее непричастность. Санкт-Петербургский городской суд в июне 2018-го отменил арест и отпустил на свободу.

Одна из участниц группы попала в психиатрическую больницу, у нее заметили признаки умопомешательства.

В настоящее время Сбербанк не реализует и не принимает на хранение сберегательные сертификаты. Поправки в Гражданский кодекс с 1 июля 2018 года запрещают продажу ценных бумаг на предъявителя.

Фаина Марковна живет и здравствует. На звонок «Фонтанки» она отозвалась, нескромный вопрос отбила:

«Как откуда деньги? Конечно, мои накопления! Чьи еще? Сбербанк мне все выплатил. Ну что, посадили их всех?»

Сбербанк подтвердил, что денежные средства возвращены клиентке в полном объеме.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»