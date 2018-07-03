Закон Яровой о пожизненном наказании педофилов приняли в первом чтении

Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предложенные депутатом от «Единой России» Ириной Яровой. Об этом пишет 3 июля «Медуза».

Согласно предложенным изменениям, преступления сексуального характера против малолетних будут наказываться пожизненным заключением, если они повлекли за собой «тяжкие последствия». Список отягчающих обстоятельств также расширен: назначать более жесткое наказание можно будет, если преступник живет с детьми. Кроме того, до того, как жертве исполнится 16, 15-летний срок давности по таким преступлениям приостанавливается.

За использование Интернета для понуждения несовершеннолетних к сексу будет введена отдельная ответственность. Яровая пообещала, что привлекут к ответственности и тех, кто «распространяет порнографию среди детей через социальные сети». Правда, как именно это будет происходить, пока не уточнила.

Напомним, сейчас, согласно Уголовному кодексу РФ, за половое сношение с лицом, не достигшим 16-ти лет можно получить до четырех лет лишения свободы. Если жертве меньше 14-ти лет, то срок увеличивается до 10 лет. Максимальное наказание — 15 лет, если жертв было больше двух.