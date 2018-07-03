Перформанс с Забивакой и окровавленной девушкой у стадиона «Санкт-Петербург» закончился в полиции

Четверо участников движения «Весна» отправились в отдел полиции после акции на Крестовском острове днём 3 июля. Метафору с окровавленной девушкой у ног волка Забиваки расценили как мелкое хулиганство.

Во время матча Швеция — Швейцария участники движения «Весна» на аллее у стадиона «Санкт-Петербург» проводили акцию против пыток и политических преследований.

«Хотим напомнить, что власть использует футбольный праздник как повод для ограничения прав и свобод граждан. Во время чемпионата была ограничена и без того подавленная свобода выражения своего мнения — во многих городах были запрещены даже одиночные пикеты. Активных и неравнодушных граждан задерживают и изолируют от общества под лживыми предлогами», — объяснили авторы перформанса.

Как рассказали «Фонтанке» в «Весне», после акции полиция задержала четырёх человек, трое из них несовершеннолетние. Их отвезли в 71-й отдел полиции. Задержанным вменяют мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Одной из девушек стало плохо, ей вызвали скорую.

Перед игрой на Крестовском острове задержали также двоих участников движения «Солидарность». Активисты собирались раздавать листовки в поддержку осужденного за подготовку теракта украинского режиссёра Олега Сенцова.