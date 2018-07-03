ФСБ предложила своё определение «шпионской техники» в УК

Федеральная служба безопасности объяснила, что понимает под «специальными техническими средствами для негласного сбора информации». Термин в спецслужбе трактуют широко.

Как следует из поправки в Уголовный кодекс, текст которой 3 июля размещён в базе нормативно-правовых актов, к запрещённым законом спецсредствам ведомство предлагает отнести любые приборы, комплексы и инструменты, «которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней». В шпионский набор могут попасть и компьютерные программы, тайно собирающие информацию о пользователе.

Сейчас в статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) вместо перечня запрещённого есть только термин «спецсредства». Максимальные санкции – до четырёх лет лишения свободы. Конституционный суд России назвал их справедливыми, признав приоритет частной жизни над доступом к информации. Записывать тайком нельзя, но статью нужно применять с оговорками.

Однако на деле в суд стали попадать за ручки с камерами, встроенные микрофоны, брелоки с видеорегистратором, «экшн»-очки и прочие товары из «набора шпиона». Самым известным стало уголовное дело в отношении курганского фермера, которого подвёл GPS-трекер. «Маячок» приобретался для присмотра за непослушной коровой. После того, как о случае Евгения Васильева рассказали Владимиру Путину, его дело вернули в СК. В результате обвинения сняли, перед фермером извинились.

Федеральная служба безопасности рассчитывает, что расширенное определение спецсредств позволит отличать шпионскую технику от устройств исключительно для бытового пользования.