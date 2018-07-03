Фура заблокировала ЗСД при съезде на КАД

Упавший с грузовика контейнер полностью заблокировал съезд с Западного скоростного диаметра на южное кольцо КАД. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», вечером 3 июля авария с грузовым автомобилем перекрыла обе полосы внутреннего съезда ЗСД на Кольцевую автодорогу, ведущую к Пулковскому шоссе.

Чтобы избежать заблокированного участка, можно съехать с ЗСД чуть ранее, на Дачный проспект, или на КАД, ведущую к Таллинскому шоссе.