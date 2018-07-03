СК назвал группировку, устроившую взрыв в метро Петербурга, и признал потерпевшими 112 человек

Следственный комитет официально подтвердил причастность запрещенной в России группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» к террористическому акту в Петербурге. Ранее имя заказчика и название организации раскрыла ФСБ.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на федеральные СМИ, 3 июля в Мосгорсуде фигурантам дела о взрыве в петербургском метро предъявили новые обвинения. По версии следствия, все одиннадцать человек являются участниками террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад», деятельность которого запрещена на всей территории России.

«Организаторы и активные участники международного террористического сообщества объявлены в международный розыск», – заявил следователь в суде.

«Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны») пополнила список группировок, признанных террористическими, через два месяца после взрыва в метро. Инициатором была ФСБ. Перед этим, 20 апреля прошлого года, директор спецслужбы заявил, что имена заказчиков установлены. 6 марта 2018 года причастным к реализации террористического акта в Петербурге ФСБ назвала лидера «Джамаат Таухид валь-Джихад».

Руководит группировкой 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, более известный как Абу Салах. Уроженец Оша разыскивается Интерполом за терроризм, его финансирование, подделку документов и создание преступной группы.

Мосгорсуд продлил арест одиннадцати фигурантам уголовного дела. Следственные действия со всеми потерпевшими ещё не закончены. Ими признаны 112 человек из пяти регионов России и двух иностранных государств.