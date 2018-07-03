Шведы вернулись в Петербург за победой

Рикошет, орлы и нехватка футбола: отдел спорта «Фонтанки» сходил на 55-й матч чемпионата мира в России - между Швецией и Швейцарией.

После завершения матчей группового этапа и определения пар в 1/8 спортивные журналисты засмеялись в социальных сетях: пара Швеция – Швейцария полностью повторила финал последнего чемпионата мира по хоккею.

Для сборной Швейцарии это 10-й чемпионат мира, начали ребята еще в 1934-м, высшее достижение – попадание в четвертьфинал, правда, последний раз – 54 года назад. Шведы участвуют в мировых первенствах в 11-й раз, максимум – серебро домашнего турнира в 1958 году.

Настоящим украшением Петербурга стали шведские болельщики. Во вторник Приморский парк Победы оказался желто-синим, и швейцарские фанаты откровенно растворились в шведском море.

Еще на групповом этапе футболисты сборной Швейцарии умудрились разжечь внешнеполитический скандал. После голов, которые принесли им волевую победу против сборной Сербии, футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири показали сложенными ладонями орлов – символ Албании. Оба игрока – косовары, Шакири даже играет в бутсах с флагом Косово. Как вы понимаете, на матче против сербов, не признающих независимость Косово, жесты швейцарцев вызвали совершенно однозначную реакцию. ФИФА даже начала разбирательство этого эпизода, в новостях замелькало слово «дисквалификация», но в итоге дисциплинарный комитет присудил футболистам лишь штраф в 10 000 швейцарских франков. На следующий день премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в социальной сети Facebook назвал этот штраф абсурдным и объявил о сборе денег, чтоб перевести их потом футболистам.

Команды начали матч на полупустом стадионе: во вторник организация прохода на стадион неожиданно дала сбой, и болельщики, активно жалуясь в социальных сетях, заходили долго.

Команды начали матч аккуратно, в начале 8-й минуты Маркус Берг пробил по воротам Янна Зоммера очень сильно и столь же неточно. Уже через несколько минут удар Берга с 10 метров заблокировали защитники, а добивание Альбина Экдаля пришлось выше ворот. К минуте 15-й стадион окончательно заполнился болельщиками.

Следующие 10 минут вряд ли войдут в историю футбола. Коллега по ложе прессы протянул сквозь зубы: «Что-то тоскливо», и он был предательски прав. В середине тайма Стивен Цубер неточно пробил по воротам Робина Ульсена. Неожиданно проснулись примолкшие шведские болельщики: минуты с 25-й они стали встречать рассерженным свистом продвижение швейцарских футболистов по полю.

Кстати, стадион «Санкт-Петербург арена» прекрасно знаком четырем футболистам сборной Швеции. Капитан Андреас Гранквист и нападающий Виктор Классон выходили на это поле весной в составе «Краснодара», его коллега по линии обороны вылетал в Петербурге из Лиги Европы в составе шотландского «Селтика». Эмиль Форсберг с «Лейпцигом» «Зенит» этой весной в Лиге Европы прошел.

На трибунах, кстати, можно было увидеть и немало болельщиков сборной Германии: естественно, никто в Германии не ожидал, что национальная команда не сможет выйти из группы со Швецией, Мексикой и Южной Кореей. Периодически с трибун раздавалось громогласное «Scheisse!».

В самом конце первого тайма стопроцентный момент был у Блерима Джемайли, но швейцарец албанского происхождения пробил сильно выше ворот. Шведы ответили заработанным штрафным, мяч предательски срикошетил и укатился на угловой. После длинного розыгрыша Экдаль был обязан заносить мяч в пустые ворота, но тоже пробил на трибуну швейцарских болельщиков.

Второй тайм начался также скромно, но уже на 65-й минуте Форсберг сместился в центр и от ноги защитника Мануэля Аканджи забил один из самых красивых автоголов этого чемпионата.

На 75-й минуте диктор объявил: на стадионе присутствует 64 042 зрителя, рекорда посещаемости не случилось, но матчи чемпионата мира в Петербурге стабильно набирают больше 60 тысяч болельщиков на трибунах.

На 80-й минуте после подачи с углового кто-то из игроков Швейцарии пробил в угол ворот, но мяч отбил все тот же Форсберг, вернувшийся в этом эпизоде в защиту. Надо сказать, что последние 10 минут матча футболисты сборной Швеции провели глубоко в обороне, вратарь Ульсен практически не вступал в игру: удары швейцарцев блокировали полевые игроки. Впрочем, на 91-й минуте Ульсен спас по-настоящему: после подачи Рикардо Родригеса по воротам опасно пробил вышедший на замену Харис Сеферович, но Ульсен успел сложиться и забрал мяч в руки.

На 92-й минуте сборная Швеции провела образцовую контратаку, которая завершилась нарушением правил Михаэля Ланга на Мартине Ульссоне. Главный арбитр матча словенец Дамир Скомина пошел смотреть видеоповтор и после общения с монитором назначил штрафной удар: нарушение случилось еще до штрафной площади. Ланг получил справедливую красную карточку за фол последней надежды. Зоммер штрафной отбил, но сразу после удара прозвучал финальный свисток: Швеция продралась в четвертьфинал и сыграет в Самаре 7 июля с победителем пары Англия – Колумбия.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»