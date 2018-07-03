«Фонтанка» за 60 секунд — 3 июля

Проживающая в двушке среднестатистическая семья из четырех человек сегодня производит мусора на 180 рублей в месяц. А по новым тарифам получается, что аж на 570.

Помните, если кто-то пытается вовлечь вас в ЗОЖ — он тайно хочет приблизить повышение пенсионного возраста. Лучше бы пил и курил, как в песне поется.

Силовая станция фабрики «Красное знамя» станет местом силы. Где можно будет выпить смузи в коворкинге.

Банк «Советский» лишился лицензии. А ведь из него даже коворкинг не сделаешь, так, название одно.

Коллекторы больше не поджигают двери и детские коляски. Они пошли работать в банки. Может, «Советский» вовремя крякнул, при нем-то такого не было.

Посмотрите, как шведская армия наступает на «Санкт-Петербург». Оборонять пытались швейцарцы, но не пошло. Петру I даже не снилось.

Дело о полицейском, лишившемся зуба «за царя», довели-таки до суда. Не Мултанское жертвоприношение, конечно, но какие времена, такие и дела.