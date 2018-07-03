Путина и Трампа в Хельсинки будет охранять «Медведь»

Обеспечением безопасности первых лиц США и России во время саммита Путин — Трамп, который состоится в Хельсинки 16 июля, займётся спецподразделение Karhu, что в переводе с финского означает «Медведь». Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Это спецотряд быстрого реагирования, который отвечает в том числе за антитеррористическую деятельность, борьбу с организованной преступностью и подчиняется полиции Хельсинки. К его силам прибегают в случаях угрозы жизни и здоровья людей, когда используемых полицией методов и средств недостаточно. Во время саммитов Karhu с помощью техники, служебных собак и специалистов по взрывчатке тщательно проверяет место встречи и размещения. В распоряжении «Медведя» также имеются снайперы.

Узнать представителей спецотряда можно по белым шлемам и бронежилетам, в их экипировку входит также пистолет-пулемёт.