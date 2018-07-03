Швеция обыграла Швейцарию в Петербурге и вышла в четвертьфинал мундиаля

Победой сборной Швеции завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Швейцарии 3 июля на арене «Санкт-Петербург». Шведы выиграли со счётом 1:0.

Единственный гол забил на 66-й минуте Эмиль Форсберг. Благодаря ему Швеция вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия – Англия, матч между которыми состоится также сегодня в 21:00 в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее определились три пары четвертьфиналистов: Уругвай и Франция сыграют 6 июля в Нижнем Новгороде, Бразилия и Бельгия 6 июля в Казани, Россия и Хорватия 7 июля в Сочи.