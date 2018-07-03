В Фонде имущества назвали первые детские лагеря, которые могут быть предоставлены инвесторам

Фонд имущества Санкт-Петербурга готовит документы по нескольким детским летним лагерям, которые могут быть предоставлены в долгосрочную аренду инвесторам — без возможности приватизации.

Как сообщили «Фонтанке» 3 июля в пресс-службе торговой площадки, среди выбранных пяти площадок — детский сад № 8 «Светлячок» по адресу: пос. Репино, Приморское ш., д. 390. По телефону организации нашему изданию рассказали, что садик не работает и уже года три находится на ремонте. Локация прекрасная — юго-западнее Приморского шоссе, в парковой зоне, до берега залива порядка 270 м.

Еще одна площадка — Парголово, Сосновый пер., д. 1 и д. 4. Территория площадью около 5 гектаров закреплена за недействующим ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике и фехтованию Выборгского района Санкт-Петербурга.

Другие два недействующих лагеря находятся в Ленобласти. Первый — это ДОЛ «Свердловец» (Полянская волость, между поселками Поляны и Семиозерье); 6 гектаров, категория земель – особо охраняемые территории и объекты под пионерский лагерь, закреплены за МО «Полянское сельское поселение». Бывшие воспитанники лагеря в соцсетях вспоминают, как проводили там свое детство в 1980-х. Еще один лагерь — ДОЛ «Крылья родины» в Рощино, между улицами Кирова и Пионерской, 3,4 гектара на балансе МО «Рощинское городское поселение».

Как писала «Фонтанка», прошлой зимой глава Фонда имущества Денис Мартюшев говорил о 12 предварительно отобранных городом площадках, которые могли бы быть переданы в аренду желающим развивать рекреационные функции. А всего, по сведениям фонда, таких заброшенных площадок в собственности Петербурга порядка 80.