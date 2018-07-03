Матч Швеция - Швейцария немного не добрал до аншлага на арене «Санкт-Петербург»

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Швеция – Швейцария не смог собрать аншлаг на стадионе «Санкт-Петербург» 3 июля. Согласно официальным данным, на игру пришло 64 042 зрителя при том, что общая вместимость арены составляет 64 468 человек.

Счёт на текущий момент 1:0 в пользу Швеции.

На арене «Санкт-Петербург» трижды были аншлаги в рамках ЧМ-2018: 19 июня Россия – Египет, 22 июня Бразилия – Коста-Рика и 26 июня Нигерия – Аргентина. Еще на один матч группового этапа – 15 июня, Иран – Марокко – пришли 62 548 зрителей.