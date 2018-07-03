«Разминирование» и Почта России «встретились» на Ленинском

Необычными участниками отличилась авария, произошедшая на Ленинском проспекте вечером 3 июля. По словам очевидцев, есть пострадавший.

На Ленинском проспекте, у перекрёстка с проспектом Народного Ополчения, столкнулись автомобили Почты России и службы разминирования. Служебный фургон от удара вылетел на тротуар и врезался в ограждение.

«Водителя почты на скорой увезли», – сообщает Юлия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Авария затрудняет движение по Ленинскому проспекту.