Транспортная прокуратура удалила информацию о своем интересе к книге идеолога СС

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры ознакомились в университетской библиотеке с книгой бригаденфюрера СС Гельмута Стеллрихта «Вера и действие для Гитлерюгенд» (внесена в список экстремистских материалов в РФ). Релиз об этом появился 3 июля на сайте ведомства, но через некоторое время исчез.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру, в ходе визита в Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова сотрудники надзора получили в электронном читальном зале доступ к труду Стеллрихта 1938 года издания. Книга привлекла их негативными высказываниями о евреях. Также прокуроры живо отреагировали на видеоролик «Порно Асы-Евроклопы» и 11-минутную запись о кровавой вражде Армении и Азербайджана. Книга и видео внесены в федеральный список экстремистских материалов 13 июня 2018 года по решениям судов.

О своем визите в университет Северо-Западная транспортная прокуратура рассказала 3 июля, но удалила релиз. Страница в настоящее время выдает ошибку «404». Пресс-секретарь ведомства Наталья Орлова сообщила «Фонтанке», что прокуроры сами определяют информационную повестку и могут размещать релизы, а потом их удалять. «Сейчас информация, о которой вы спрашиваете, для нас неактуальна», – уточнила Орлова.

Ранее с сайта Северо-Западной транспортной прокуратуры уже удалялись официальные сообщения.