Из нового подземного перехода на Удельной некому откачать воду

Чтобы перебраться через железнодорожные пути на станции Удельная, горожанам придётся замочить ноги. О луже в новом подземном пешеходном переходе «Фонтанке» рассказали читатели 3 июля.

По их словам, вода прибыла под землю после вчерашнего проливного дождя. Пол в переходе затопило, лужа загородила проход ко всем трём выходам. Пешеходы вынуждены переправляться на другой берег с помощью деревянных палет и островков из битых кирпичей.

На этот же переход горожане жаловались и зимой. Тогда его ступеньки не чистили от снега, и лестница превратилась в опасный аттракцион по экстремальному спуску.

Новый переход на железнодорожной станции Удельная открыли в конце декабря прошлого года. Согласно данным сайта госзакупок, строительством занималась ООО СК «РусТрест». Стоимость работ составила 134 млн рублей. Заказчиком строительства выступила структура Минтранса — Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Видео – читатель "Фонтанки" Кирилл.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке» пояснили, что РЖД не обслуживает переход, так как его после строительства не передали на баланс корпорации. Сделать это должен был заказчик. Наше издание отправило запрос в Росжелдор.

В комитете по строительству Смольного отметили, что сооружение находится не в их компетенции, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры также сообщили, что не имеют отношения к данному объекту.