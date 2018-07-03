На финляндско-российской границе засняли нелегала с копытами
Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии во время патрулирования территории стал свидетелем пересечения границы с Россией вплавь. Однако нарушение зафиксировано не было, потому что это был лось. Видео инцидента, который произошёл в районе Ваалимаа (Торфяновка), представители ведомства выложили в своём официальном твиттере.
«Порой во время работы приходится видеть и четвероногих, пересекающих границу», — прокомментировали пограничники видео.
В какую сторону плыл лось — в Россию или в Финляндию, — не уточняется.
Välillä työtehtävissä tulee nähtyä myös nelijalkaisia rajanylittäjiä. #vaalimaa #rajavalvonta #luonto #rajavartiolaitos pic.twitter.com/FU3aliO24E— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) 3 июля 2018 г.