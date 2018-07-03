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03.07.2018 18:04

В Группе «Эталон» поздравили 5000-го покупателя с начала 2018 года

В Группе «Эталон» поздравили 5000-го покупателя с начала 2018 года
ГК «Эталон»

Вячеслав Заренков, основатель, председатель Совета директоров Группы «Эталон» и Дмитрий Кашинский, генеральный директор Компании поздравили 5000-го покупателя в новом центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон»).

«Юбилейными» покупателями стала семья Юрия и Татьяны, которые приобрели квартиру в жилом комплексе комфорт-класса «Царская столица» в историческом центре Северной столицы. На торжественное вручение диплома и памятных подарков, которое состоялось 3 июля 2018 года, они приехали с 2-х месячным сыном.

«В этом году Группа «Эталон» поздравляет 5000-го покупателя на месяц раньше, чем в прошлом году, – отметил Вячеслав Заренков. – Сегодня мне особенно приятно поздравлять не только Юрия и Татьяну, но и самого маленького покупателя – вашего двухмесячного сына. Пусть ваша семья будет счастливой, большой, и, я надеюсь, что в скором времени вы вернетесь в Компанию «Эталон ЛенСпецСМУ» за новой и просторной квартирой».

К теплым поздравлениям присоединился и Дмитрий Кашинский, генеральный директор Группы «Эталон»: «Я рад поздравить вас с покупкой квартиры в знаковом для Петербурга и нашей Компании проекте –  «Царская столица». Дом полностью построен. Вам остается только заселиться и жить. От всей души желаем Вам скорейшего новоселья. Уверен, что вы оцените качество и комфорт жизни в этом комплексе».

«К выбору будущей квартиры мы подошли очень серьезно, – рассказал Юрий. – Тщательно рассматривали несколько проектов. «Царская столица» очаровала не только комфортными планировками, близостью к историческому центру Петербурга, красивыми детскими площадками и дорожками для прогулок, но и своей привлекательной ценой. Подписывая договор о покупке квартиры, мы даже не подозревали о том, что станем «юбилейными» клиентами, а в офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» нас будут так тепло встречать».

По доброй традиции 5000-м покупателям вручили книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, кофемашину и символ Компании – Рыжего Кота, который стал первой большой игрушкой маленького новосела.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК "Царская столица" -  застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://www.lenspecsmu.ru/about/company/

 


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