Госдума увеличила НДС в первом чтении

Законопроект об увеличении налога на добавленную стоимость с 18 до 20% одобрили депутаты Государственной думы в первом чтении 3 июля.

По подсчётам Минфина, повышение НДС увеличит ежегодные дополнительные доходы федерального бюджета на 620 млрд рублей.

Повысить базовую ставку НДС до 20 % предложил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 14 июня. Он пообещал, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены (продовольствие, детские и медицинские товары, а также внутренние межрегиональные воздушные перевозки, на которые действуют нулевые ставки).

Предполагается, что новая ставка НДС начнёт действовать с 1 января 2019 года.