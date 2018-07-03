«Сегодня мы все потеряли»: туроператор DSBW-Tours прекращает работу

Гендиректор туроператора DSBW-Tours Карен Гончаров сообщил 3 июля о закрытии компании. Собственник признался в Facebook, что не может больше выполнять обязательства перед клиентами и банком.

«Сегодня мы все потеряли. Больше четверти века мы старались и, наверное, за это время хорошего было больше, чем плохого. Уход моей компании я воспринимаю, как смерть близкого человека, и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня», – пишет Гончаров у себя на странице в соцсети.

Собственник компании также успокоил своих клиентов, отметив, что все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: СК Инвест-Страх на 50 млн рублей и СК Орбита — также на 50 млн.

Туроператор DSBW-Tours пришел на российский рынок в 1991 году. Компания занималась продажей горнолыжных, автобусных и экскурсионных туров по Европе и России. Главный офис организации находится в Москве, туроператор также представлен в Петербурге.