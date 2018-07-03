СМИ: Трамп и Путин не поедут в усадьбу под Хельсинки, встреча пройдет в городе

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированные на 16 июля, пройдут в черте Хельсинки, а не в усадьбе Кёнигстедт в пригороде финской столицы, как ранее предполагали СМИ. Об этом 3 июля сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источник, участвующий в организации саммита.

Первоначально наиболее вероятным местом первой полноформатной встречи американского и российского президентов называлась усадьба Кёнигстедт в городе-спутнике финской столицы Вантаа. Она занимает территорию в 35 гектаров, окружена рекой и лесами и является одним из самых подходящих мест с точки зрения безопасности. С 1961 года ею владеет правительство Финляндии. Именно в главном здании, возведённом в 1816 году по проекту главного градостроителя Хельсинки Карла Людвига Энгеля, в 2018 году проходили переговоры делегаций КНДР и США, а также встреча начальников Генштабов РФ и США Валерия Герасимова и Джозефа Данфорда.

Однако, по данным источника, министерство иностранных дел и Хельсинки хотят воспользоваться крупным политическим событием для маркетинга столицы Финляндии, поэтому Кенигстедт, в которую президенты могли бы направиться напрямую из аэропорта Хельсинки-Вантаа, не заезжая в сам город, была бы плохой рекламой для Хельсинки. Кроме того, усадьба для такой встречи мала, посчитали организаторы.

По данным источника, место переговоров предлагает на правах принимающей стороны МИД Финляндии, а Россия и США либо выбирают из предложенных вариантов, либо представляют свою альтернативу. Поскольку у сторон сомнений в финской безопасности нет, вариантов много, пишет HS. Место держится в секрете, причём в последний момент его могут изменить.

О вариантах мест встречи российского и американского лидеров «Фонтанка» писала ранее. Это может быть президентский дворец в центре Хельсинки, резиденция президента в удалённом районе Мянтюниеми, Дом сословий или «Изба рыбака» в отеле Hilton. У последнего накануне, по данным HS, был замечен автомобиль с американскими дипломатическими номерами, но это не значит, что встреча пройдёт именно там — «изба» может стать местом размещения членов делегации.

Выбор локации в самой столице означает беспрецедентные меры и ограничение движения в финской столице. Полиция Финляндии уже предложила всем желающим сотрудникам выйти из отпусков, чтобы обеспечивать безопасность во время саммита.

Ожидается, что в Хельсинки 16 июля съедутся для освещения саммита 2000 журналистов. Уже сейчас цены на некоторые гостиницы, по данным финских СМИ, взлетели на 100-200 евро. В самых дорогих отелях, таких как Kämp, St. George или Hilton Kalastajatorppa номер на 15-17 июля забронировать невозможно.