На объекты Setl City снижена ставка на 0,7%

Для клиентов компании «Петербургская Недвижимость» банк ВТБ снижает ставки по ипотеке на 0,7% на объекты Setl City. Покупатели квартир могут оформить ипотеку на индивидуальных условиях.

Процентная ставка от 8,9%* распространяется на все проекты от Setl City, которые реализует компания «Петербургская Недвижимость». Сниженная ставка позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей по переплатам, а также уменьшить ежемесячный платеж. Более того, для клиентов компании банк снизил размер первого взноса до 10% вместо 15% по стандартным условиям. Срок кредитования до 360 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 60 млн рублей. Погашение кредита – аннуитетными платежами.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел. 33-55555

ВТБ – ключевой партнер компании «Петербургская Недвижимость». Банк предлагает широкий выбор программ, клиенты всегда смогут подобрать наиболее удобный и выгодный вариант.

Комфортная ипотека — это одно из основных преимуществ «Петербургской Недвижимости». Мы проконсультируем вас как собрать пакет документов для оформления ипотечного кредита, а также подадим документы на согласование в банк. Кроме того, наши покупатели могут бесплатно получить консультацию юриста на всех этапах сделки, подобрать удобную программу ипотечного страхования, оформить документы для получения налогового вычета и зарегистрировать право собственности.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

**Предложение «Ставка по ипотеке снижена на 0,7%» действительно при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении любого типа квартир в жилых комплексах застройщика с коммерческим наименованием ООО «Сэтл Сити» с использованием ипотечного кредита от банка ПАО ВТБ (ген. лиц. 1000 от 08.07.2015) по программе «Ипотека. Строящееся жилье». По условиям предложения для клиентов, приобретающих квартиры с использованием ипотечных средств по указанной программе, процентная ставка в рублях снижается на 0,7%. Процентная ставка в рублях на весь срок кредита составляет от 8,9% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 360 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки. Проектные декларации и адреса расположения жилых комплексов на сайте www.setlcity.ru. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru или по тел. 33-55555