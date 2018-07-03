«Там просто крематорий был»: очевидцы рассказали, как пытались спасти кричащего в огне водителя

Момент столкновения, приведший к смерти двух человек в огне 3 июля, снял на видео ехавший мимо автомобилист. Очевидцы предлагают несколько версий произошедшего.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточняет время, место ДТП и марки автомобилей-участников. Вызов в службу «01» поступил в 12:20. На 29-м километре Киевского шоссе (ранее указывалось Пулковское шоссе, которое переходит в Киевское) столкнулись грузовой автомобиль Scania и легковые Hyundai и «Лада Веста». «Лада» загорелась, в 12:35 возгорание было ликвидировано. Два человека в ней сгорели, женщина-водитель «Соляриса», улетевшего в кювет, попала в больницу, как говорят, с травмой головы.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» писали, что ДТП якобы произошло из-за собаки, выбежавшей на дорогу: один из водителей хотел её объехать. Хотя многие участники группы действительно замечали неподалёку какую-то собаку, на записи регистратора видно, что главный удар легковушкам наносит летящий сзади самосвал с жёлтой кабиной.

Если с грузовиком всё более-менее понятно, то в отношении легковушек мнения расходятся. Некий очевидец как будто «ехал мимо до аварии и видел две машины в среднем ряду на аварийках», многие комментаторы сумели разглядеть аварийку у одной из машин на видео. «Машины стояли уже, ДТП между легковыми машинами уже было, они стояли в полосе без опознавательных знаков», – утверждает в числе прочих Эльвира.

Другая версия – опасное маневрирование. «[ВАЗ] хотел пройти между тонаром и «Солярисом» в левый крайний. Не вышло. Похоже, девушка на «Солярисе» тоже сворачивала в крайний левый. Погибший явно опрометчиво поступил, – объясняет Денис. – Наверное, и была собака, зачем девушке на «Соляре» понадобилось резко тормозить? А погибшие висели на хвосте. Нарисовались неожиданно перед тонаром и давай тормозить. Грузовик никак не смог бы отреагировать».

Вот что рассказывает Сергей, видеорегистратор которого зафиксировал момент ДТП: «Я ехал в другую сторону. Смотрел вперёд. Когда остановился, то видел, как с нашей полосы собака перебегала дорогу, и уже на нашей полосе машины притормаживали. После... сел в машину и не мог завести её. Стартер отказывался крутить. Минут 10 мучился. Аккумулятор новый. Первый раз такое».

Влад был среди тех, кто пытался тушить вспыхнувшую «Ладу». «Я выбежал из машины, а «Веста» уже начала гореть. Мужики бегали с огнетушителями и тушили, но всё было бесполезно. Так получилось, что «Веста» стояла водительской дверью к дороге, а пассажирской к отбойнику, поэтому взялись помогать водителю. За руки его тянули, дверь было не открыть, но его, видимо, зажало и было не вытащить совсем. Второго пассажира я не видел даже. Потом огнетушители закончились. Пламя очень быстро начало разгораться. Все пробовали до последнего, но ничего не могли сделать((( Потом отбежали от машины, и раздался сигнал в авто, потом короткие сигналы пошли. Человек был жив и кричал о помощи, но мы ничего не могли сделать, стояли и .... Там просто был крематорий. Потом пожарные, когда всё потушили, сказали, что там было два человека, – рассказывает Влад. – Счёт шёл на секунды. Она с каждым шагом к ней разгоралась всё сильней и сильней. Стоя в метрах 10, я думал, у меня брови и волосы гореть начнут. Ещё и ветер ей помогал разгораться. <...> Мясом горелым аж воняло((( Cамое [от чего] я обалдел, так это с людей: они проезжали мимо и снимали на телефон. А ведь наверняка у них были огнетушители. <...> А в «Солярисе» тётку спасли, с ней всё хорошо».

И напоследок ещё один рассказ участника группы, не имеющий отношения к данной аварии, но про собаку. «Сегодня на Киевском шоссе, в 7 утра, у меня была история с выбежавшей внезапно собакой, – пишет Антон. – Точнее, я её увидел заранее, и у меня было секунды 2, начал уклоняться от неё, но собаку сбил автомобиль, двигавшейся по встречке. Не успел ни оттормозиться, ни уклониться – слишком внезапно она побежала через дорогу. Скорости большие, за доли секунды нужно принять решение... Неподалеку были люди – хозяева собаки. Не уследили, не ожидали... Держите собак на поводке! Хотя бы рядом с дорогой».

Наезд грузовика на стоящую или резко затормозившую легковушку часто оборачивается трагедией. 19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео. А сегодня, часа через три после страшной аварии на Киевском шоссе, грузовик догнал другой «Хёндэ Солярис» на КАД (фото), пострадали две женщины.