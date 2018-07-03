На карте Санкт-Петербурга появился «Русский дом»

«Группа ЛСР» завершила строительство и ввела в эксплуатацию один из самых дорогих проектов Санкт-Петербурга – элитный «Русский дом» на пересечении Баскова переулка и улицы Короленко.

Ансамбль, выполненный по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», стал ярким украшением уже сложившейся исторической застройки центра города.

Архитектор Евгений Герасимов, чьи проекты хорошо известны в Петербурге, сделал в «Русском доме» акцент на традиции применения стиля a la russe: комплекс строился как традиционный для конца XIX-начала XX века петербургский доходный дом. Это и разновысотные здания (5-9 этажей), связанные в гармоничную композицию; и визуальное выделение цокольной и венчающей частей; и ритмичный рисунок кровли, напоминающий терем; и контраст между каменной отделкой, художественным декором и стилизованной резьбой.

«Группа ЛСР» стояла у истоков формирования рынка премиум-недвижимости Санкт-Петербурга: от реконструкции зданий до строительства домов по собственным оригинальным проектам, – говорит коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольга Аветисова. – Работа в историческом центре требует к себе особого отношения. Окружение памятников архитектуры, вековых достопримечательностей обязывает нас создавать действительно стоящие проекты, которые в будущем станут логичным продолжением всего архитектурного ансамбля города. Теперь частью истории является и «Русский дом».

Главной особенностью проекта и ядром композиционного решения стало центральное парадное пространство – двор-курдонер, выходящий на Басков переулок. Особенности неорусского стиля характерны и для всего дома. Полы и стены вестибюлей облицованы натуральным мрамором, для отделки стен использована венецианская штукатурка, зеркала и элементы деревянного декора. Завершает роскошный дизайн лобби хрустальные люстры и подсветка «контражур». Отделка лифтовых холлов также выполнена из натурального камня, а для освещения использованы настенные бра.

ПАО «Группа ЛСР»

Всего в «Русском доме» насчитывается 395 квартир, и на данный момент в проекте уже реализовано 70% недвижимости: в продаже сейчас всего 74 квартиры. Покупателям доступны двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестикомнатные квартиры площадью от 74 кв. м до 264 кв. м. Одна из особенностей дома – уникальные квартиры со вторым светом и видовыми террасами площадью до 101 кв. м.

Из окон квартир «Русского дома» открываются виды на купола Спасо-Преображенского и Исаакиевского собора, Петропавловскую крепость. Рядом – набережная Невы, Таврический сад, ансамбль Смольного монастыря, набережная Фонтанки, Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок. В нескольких минутах от дома находятся сразу 3 станции метро – «Маяковская», «Площадь Восстания» и «Чернышевская». Недалеко пролегают крупнейшие городские магистрали – Невский проспект и Лиговский проспект. От «Русского дома» в пешей доступности располагается Московский вокзал, откуда на скоростном поезде можно добраться до столицы всего за 4 часа.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс Русский дом - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/russkiy-dom/documents/