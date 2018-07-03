Безработицу ждет судьба Германии и Испании : как в ЗакСе выбирали позицию по пенсионной реформе

Каждый, кто хоть раз в жизни брал в руки гантели, приблизил повышение пенсионного возраста. Кардиологи и индивидуальные предприниматели тоже не без греха. Петербургские депутаты обсудили, почему у них нет выбора, поддерживать ли пенсионную реформу.

Петербургские депутаты передумали уходить на каникулы, чтобы обсудить повышение пенсионного возраста в стране. Основное блюдо ждет в среду, на заседании парламента. Во вторник, 2 июля, репетиция прошла на комиссии по социальной политике. Приглашенные эксперты помянули бога всуе, употребили чемпионат мира по футболу в качестве аргумента «за» и сослались на растущую популярность ЗОЖ. Дважды прозвучал призыв не лицемерить.

Проект постановления, которым петербургский ЗакС решительно одобрит повышение пенсионного возраста, комиссия по социальной политике внесет в повестку пленарного заседания с голоса. В кулуарах говорят, что именно ради этого депутаты не ушли на каникулы, хотя им уже пора. Но из федерального центра поступила рекомендация обсудить пенсионную реформу в регионах до 19 июля и высказать позицию.

Выбор позиций невелик. Регионы поддерживают в порядке очереди. Выделилось на общем фоне разве что земское собрание Краснокамского района Пермского края. Там все пятнадцать муниципальных депутатов единогласно «против». Но Петербург — это вам не Пермский край.

Документ, ради которого парламентариям пришлось собираться в июле, предельно краток: поддержать проект федерального закона, сообщить о своей поддержке в Госдуму и Совет Федерации, вступает в силу со дня принятия. В пояснительной записке — три строчки. Ими председатель комиссии депутат Елена Киселева объясняет, что «данным проектом предлагается поддержать проект федерального закона». Все.

Альтернативное постановление «О недопущении повышения пенсионного возраста в Российской Федерации», подготовленное семеркой оппозиционно настроенных депутатов (Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Ирина Иванова и Ольга Ходунова) и прошедшее юридическую экспертизу, комиссия даже обсуждать не стала. «А мы не знакомы с этим документом», – объяснила свой отказ глава комиссии Елена Киселева, как будто документ пристал к ней на улице. «Но с документом, который сейчас раздали, мы тоже не знакомы, – удивился Вишневский. – Более того, он еще не внесен на рассмотрение ЗакСа, а наш внесен и вчера был роздан всем депутатам Законодательного собрания».

Но члены комиссии предпочли с оппозиционным документом не знакомиться. Надо было успеть выслушать экспертов.

Первой выступила управляющая отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти Зинаида Бахчеванова. В течение четверти часа она напомнила собравшимся, кому, когда и на сколько повысят возраст выхода на пенсию. Потом рассказала, как обстоят дела в Петербурге. В городе живет 1 млн 481 тысяча получателей пенсий. Получателей страховой пенсии по старости — 1 млн 330 тысяч. Из них работающих — 29%. Вышедших на пенсию в 2017 году в Петербурге было 52,5 тысячи. Из них работающих — 26%. В год назначается 21 – 22 тысячи пенсий для педагогов и медиков. Из них работающих в 2015 году было 84%, в 2016-м — 72%, и 68% – в 2017 году. Еще 1240 человек получают социальную пенсию — это те, кто не выработал необходимый страховой и трудовой стаж. Повышение пенсионного возраста ударит по этой категории сильнее. По новому закону социальная пенсия будет назначаться мужчинам в 70 лет, а женщинам — в 68. «Это, наверное, логично, – сказала Зинаида Бахчеванова. – Сегодня требуется 11 лет трудового стажа. Отработать такой стаж, наверное, за свою жизнь возможно».

Положительные стороны законопроекта тоже не забыты: пресловутая тысяча рублей прибавки к пенсии и индексация выше уровня инфляции. Некоторые категории граждан и дальше смогут выходить на пенсию по-старому. Например, женщины, которые родили и воспитали пять и более детей, и пострадавшие от аварии в Чернобыле. «Таких получателей пенсий у нас 27 тысяч человек, из них 38% работают», – отметила Бахчеванова.

Чем вызвана необходимость увеличения пенсионного возраста? Конечно, уменьшением числа «кормильцев». Но дело не только в демографической яме. Как известно, в 70-е годы в стране было 3,7 работающих на одного получающего пенсию человека, а в 2019 году будет примерно 2 человека. Но есть места, где все значительно хуже уже сейчас. «У нас в городе очень много работающих из Ленинградской области. Поэтому у них статистика получается такая: на одного пенсионера — один работающий», – сказала Зинаида Бахчеванова. Пенсионный фонд по Петербургу и области, кстати, обеспечивает себя на 145%. В месяц по Петербургу выплачивается пенсий и социальных выплат на 25 млрд рублей. Но есть еще дотационные регионы, и, так как пенсионная система в стране — солидарная, излишки идут нуждающимся.

Но проблема даже не в этом.

«В Петербурге много людей, которые не платят страховые взносы, – рассказала глава отделения Пенсионного фонда. – Если бы все платили, чтобы обеспечить своих родителей, дедушек и бабушек, ситуация была бы иная. У нас в городе убывает количество юридических лиц и организаций, которые исправно выплачивают страховые взносы. И все больше становится на учет индивидуальных предпринимателей». На вопрос, не случится ли безработицы из-за пенсионеров, которые вцепятся в свои рабочие места и не дадут места молодым, чиновница ответила просто: «У нас много вакансий. Но не каждый идет на нашу работу».

Первый заместитель комитета по труду и занятости Петербурга Николай Рогачев тоже развлек общество статистикой. В Петербурге уровень занятости лиц старше 55 – 60 лет, по данным Петростата, выше, чем по России, и составляет около 41%. Пенсионеры и молодежь за рабочие места не конкурируют, потому что молодежь стремится в сектор IT, а пенсионерам там конкурировать тяжеловато. Рынок труда Петербурга емкий и разнообразный. Особенно если сравнивать с 1990-ми годами. Если кто и теряет работу, то из-за ликвидации предприятия. Таких работников называют «высвобожденными». В минувшем году были «заявлены к высвобождению» 2,5 тысячи человек в пенсионном возрасте. Это 17% от общей численности уволенных из ликвидированных контор. Причем есть 2 высвобождения в возрасте 85 лет и еще 2 — в возрасте 88. «Пример службы занятости. У нас есть работник, который успешно работает в возрасте 87 лет и является хранителем знаний, – поведал господин Рогачев. – Александр Павлович его зовут. Он обладает феноменальной памятью и знанием статистики рынка труда Ленинграда, Петербурга. Наверное, если хорошо покопаться, то и про рынок труда дореволюционного Петербурга что-то знает».

Перспектива покопаться в Александре Павловиче у участников заседания энтузиазма не вызвала. Жириновца Олега Капитанова больше интересовало, не случится ли все-таки безработицы среди пожилых и почему женщинам пенсионный возраст повысили аж на 8 лет. Рогачев вопроса не понял и начал говорить очень тихо. В основном о том, что рынок труда «будет перебалансироваться». Толкнуть падающего поспешил «яблочник» Борис Вишневский. Он спросил, сколько шансов есть у людей 55 – 60 лет от роду найти новую работу, если старую удержать не удалось. «Если уровень занятости составляет 41%, то вероятность найти работу в этом возрасте – 4 шанса из 10, – загадочным образом, зато очень быстро, подсчитал Николай Рогачев. – Не так и плохо. Если мы берем общий уровень занятости по экономике — то это 70%. Если кто-то из нас, участвующих в заседании, выйдет на рынок труда, то 7 шансов из 10, что он работу найдет. Дело не в возрасте, а в квалификации и обладании навыками».

Депутат от КПРФ Ольга Ходунова не выдержала и призвала собравшихся не лицемерить, потому что работающие пенсионеры — это всегда вынужденный выход на рынок труда. А еще тысячи людей выходят на улицы, протестуя против пенсионной реформы. Но председатель комиссии Елена Киселева демарш прекратила, напомнив о регламенте.

«Не знаю, чем именно я вас так ранил, – обиделся на Ходунову зампред комитета по соцполитике. – Что касается прогнозов... Сейчас сказать, насколько вырастет безработица и вырастет ли, я не берусь. Чемпионат мира должны были выиграть Германия или Испания. Этого же не случилось».

Первый зампред комитета по социальной политике Галина Колосова сообщила, что в плане ожидаемой продолжительности жизни в Петербурге тоже дела обстоят лучше, чем в среднем по стране. По итогам 2016 года петербуржцы обещают прямо-таки кавказское долголетие: в среднем 74,9 года (женщины – 78,94 года, мужчины – 70,25 года). По прогнозам Петростата на итоги 2017 года — и вовсе 75,45 года в среднем. В то время как в России прогноз на 2018 год всего лишь 73,5 года (68,6 для мужчин и 78,3 – для женщин). «Все-таки мы лидируем», – отметила чиновница. И проговорилась, что ее ведомство к повышению пенсионного возраста готовилось давно. «Готовы ли мы к тенденциям, которые будут продиктованы законом? Мы давно готовим наших людей к активному долголетию, – сказала Колосова. – Создавали программы по вовлечению граждан в социально-досуговую деятельность. Повышали тенденцию к здоровому образу жизни. Мы не сидели на месте. Вовлекали в физическую культуру людей, уже находящихся на пенсии. И теперь нам необходимо достичь здоровой продолжительности жизни до 67 лет».Теперь вы знаете, что если кто-то вовлекает вас в ЗОЖ, то это ловушка.

В ответ на выпад депутата Вишневского насчет растущего числа противников реформы Галина Колосова призналась, что на нее действие нового закона тоже распространяется. «У меня двоякое отношение, – призналась чиновница. – С точки зрения служащего государственного, я бы, может быть, и рада была бы гораздо раньше уйти на пенсию. Но сегодня, как человек государственный, я понимаю тенденцию с наполнением бюджета, с тем, как повысить пенсии и разрешить проблему бедного населения, среди которого преобладают семьи с детьми…»

Елена Киселева снова напомнила о регламенте.

Последней слово взяла заместитель председателя комитета по здравоохранению Татьяна Засухина. Она рассказала о том, как стремительно здоровеет население Петербурга. Инвалидов становится меньше. «Это связано с внедрением высокотехнологичных медицинских технологий, – объяснила чиновница во внезапно повисшей тишине. – Раньше инфаркт миокарда на 100% приводил либо к смерти, либо к инвалидизации. Сегодня, слава тебе, господи, мы применяем стентирование, шунтирование, клапаны меняем и так далее».

Заседание стремительно катилось к драматической развязке. Депутат Вишневский назвал назревающую реформу людоедской — потому что ее авторы хотят сократить число пенсионеров вместо того, чтобы увеличить объем выделяемых на пенсии средств. Это людоедская логика. «Откуда взять деньги? Прекратить воевать, – сказал «яблочник». – Прекратить тратить деньги на раздутые силовые ведомства. Расходы на оборону – 2,8 триллиона рублей в 2018 году. Достаточно сократить их на 30%, чтобы пенсии можно было увеличить на 10% без всякого повышения пенсионного возраста».

В итоге только двое членов комиссии, Борис Вишневский и Олег Капитанов, проголосовали против постановления о поддержке повышения пенсионного возраста.

Шестеро «единороссов»: Елена Киселева, Анастасия Мельникова, Елена Рахова, Андрей Горшечников, Юлия Мартемьянова и Дмитрий Тугов, решительно подняли руки «за».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»