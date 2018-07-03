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Чемпионат мира по футболу 2018
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03.07.2018 16:54

Марадона согласился тренировать сборную Аргентины бесплатно

Легендарный футболист Диего Марадона готов возглавить сборную Аргентины после ее провала на чемпионате мира в России. Как сообщает 3 июля Reuters, чемпион мира 1986 года согласен руководить командой бесплатно.

«Хотел бы я вновь возглавить сборную? Да, я бы руководил командой совершенно бесплатно. Не буду требовать платить мне зарплату», — заявил Марадона в эфире венесуэльского телевидения.

Ранее Марадона уже тренировал сборную Аргентины с 2008 по 2010 год. На чемпионате мира – 2010 в ЮАР команда дошла до четвертьфинала, где со счетом 0:4 проиграла Германии.

Напомним, сборная Аргентины на мундиале в России завершила свое выступление в 1/8 финала, проиграв Франции 3:4. Сам Марадона запомнился экспрессивным поведением на трибуне. 

Например, экс-футболист крайне резко реагировал на все происходившее в матче группового этапа между Аргентиной и Нигерией. А победу своей сборной отметил неприличным жестом. После игры ему стало плохо и потребовалась помощь медиков.

После этого Международная федерация футбола (FIFA) уволила Диего Марадону с поста посла организации. До этого момента он получал от FIFA по 11 тысяч долларов в день просто за то, что посещал официальные мероприятия федерации и матчи чемпионата мира.


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