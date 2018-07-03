Сергей Иванов: Мы закапываем 60 млрд рублей в землю из-за того, что не собираем макулатуру

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (некогда вице-премьер и глава президентской администрации) предлагает возродить в России сеть точек приема макулатуры.

Как пишет 3 июля «Коммерсантъ», Иванов заявил, что Россия теряет около 60 млрд рублей в год, поскольку бумага просто выбрасывается, а могла бы — перерабатываться. «Мы теряем 60 млрд рублей, то есть закапываем их в землю вместо того, чтобы получать новую бумагу»,— заявил спецпредставитель Путина. По оценке Иванова, для того, чтобы возместить выброшенную макулатуру, в год вырубают по 58 тыс. деревьев.