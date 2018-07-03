Перед матчем ЧМ у стадиона «Санкт-Петербург» задержали активистов с листовками

Двое активистов движения «Солидарность» привлекли внимание полиции на Крестовском острове в Петербурге днём 3 июля. Перед матчем Швеция — Швейцария, который начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 17.00, Ольга Смирнова и Владимир Шипицын собирались раздавать листовки в поддержку осуждённого за подготовку теракта украинского режиссёра Олега Сенцова. Но информационную деятельность прервал принудительный визит в отдел полиции.

Как рассказала «Фонтанке» Ольга Смирнова, при задержании полицейские сослались на поступившую жалобу. В ней якобы высказывалось недовольство действиями активистов 26 июня. В этот день они также у стадиона «Санкт-Петербург» раздавали материалы о Сенцове.

Листовки на английском языке рассказывают, как украинский режиссёр оказался в российской тюрьме и об объявленной им голодовке.

Сейчас задержанные находятся в 71-м отделе полиции. Протоколы в отношении них не составлялись, какое именно правонарушение совершили оппозиционеры, им пока не сообщили.

Месяц назад в Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих её участников. Двоим из них предъявили нарушения, не связанные с этим мероприятием.