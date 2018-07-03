Перед матчем ЧМ у стадиона «Санкт-Петербург» задержали активистов с листовками
Двое активистов движения «Солидарность» привлекли внимание полиции на Крестовском острове в Петербурге днём 3 июля. Перед матчем Швеция — Швейцария, который начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 17.00, Ольга Смирнова и Владимир Шипицын собирались раздавать листовки в поддержку осуждённого за подготовку теракта украинского режиссёра Олега Сенцова. Но информационную деятельность прервал принудительный визит в отдел полиции.
Как рассказала «Фонтанке» Ольга Смирнова, при задержании полицейские сослались на поступившую жалобу. В ней якобы высказывалось недовольство действиями активистов 26 июня. В этот день они также у стадиона «Санкт-Петербург» раздавали материалы о Сенцове.
Листовки на английском языке рассказывают, как украинский режиссёр оказался в российской тюрьме и об объявленной им голодовке.
Сейчас задержанные находятся в 71-м отделе полиции. Протоколы в отношении них не составлялись, какое именно правонарушение совершили оппозиционеры, им пока не сообщили.
Месяц назад в Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих её участников. Двоим из них предъявили нарушения, не связанные с этим мероприятием.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.