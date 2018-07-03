На севере Финляндии разбился самолёт-амфибия. Пилоты сумели выжить

На севере Финляндии во время испытательного полёта 3 июля упало воздушное судно единственного в стране производителя самолётов Atol Avion. Два человека получили лёгкие травмы, сообщает Yle.

Самолёт-амфибия ATOL 650 LSA был полностью уничтожен огнём, но двое пилотов смогли самостоятельно выбраться из него. Об этом на пресс-конференции в Рованиеми заявил генеральный директор компании Atol Avion Маркку Койвурова.

По словам Койвурова, в ходе полёта открылся фонарь кабины. Экипаж из двух человек попытался решить проблему, замедляя скорость машины и стараясь закрыть его. Однако сопротивление было слишком велико, и в итоге самолёт приземлился в лесу на кроны деревьев. Фактически пилоты при посадке не пострадали, но воздушное судно загорелось, в результате чего они получили локальные ожоги третьей и второй степени. От огня их частично смогли защитить огнеупорные комбинезоны. По предварительным данным, возгорание произошло из-за повреждения топливного бака.

Рухнувший самолёт — прототип новой модели, его стоимость — один миллион евро. В настоящее время идёт выпуск серии из первых шести производственных версий, однако в компании уверены, что инцидент не скажется на репутации проекта. Койвурова заверил, что решение для фонаря и топливного бака уже найдено.

Напомним, в Ленобласти в мае тоже разбился двухместный легкомоторный самолёт Су-29, однако последствия были трагическими: от полученных травм пилот скончался.