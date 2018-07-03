Перед решающей игрой на ЧМ отца капитана сборной Нигерии взяли в заложники

Отец полузащитника сборной Нигерии был взят в заложники перед решающей игрой на чемпионате мира. Джон Оби Микел все же вышел на поле стадиона «Санкт-Петербург», а после матча заплатил выкуп.

Как сообщают 3 июля нигерийские СМИ со ссылкой на Микела, о похищении отца он узнал перед самой игрой с Аргентиной. Это был последний матч группового этапа, ничья выводила Нигерию в плей-офф. Команда Микела проиграла.

По словам полузащитника, по дороге на стадион ему позвонил родственник и сообщил о похищении отца и требовании выкупа. Микел предпочел не говорить об инциденте тренеру и представителям федерации футбола Нигерии. Он носит капитанскую повязку, считается незаменимым игроком, и он не хотел подвести 180 миллионов жителей своей страны. Заложника похитители отпустили в понедельник, 2 июля, после выплаты футболистом 24 тысяч долларов.

Игра Нигерия – Аргентина состоялась в Санкт-Петербурге 26 июня 2018 года и запомнилась экстравагантным поведением Диего Марадоны. В числе пальцевых фигур нашлись и те, что ФИФА сочла оскорбительными и расторгла с Марадоной, выступавшим послом организации, контракт. Ежедневно лучшему футболисту столетия платили 11 тысяч евро. Другой представитель Аргентины, 26-летний болельщик Марио Коре, старался не отставать от легендарного земляка. Его алкогольное опьянение сочли вредным для общественной нравственности и отстранили от футбольных матчей на полгода.