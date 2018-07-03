В кино и библиотеку — с паспортом: депутаты готовят новые запреты

Законопроект, призванный лучше охранять детей от вредной информации, в Госдуме приняли в первом чтении 3 июля. Согласно прописанной в нем норме, кассир сможет спросить у покупателя паспорт, прежде чем пустить на фильм 18+.

Документ на рассмотрение парламента представило правительство России. Изменения предлагается внести в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле». Авторы поправок предлагают разрешить сотрудникам библиотек и кинотеатров спрашивать у посетителей документы, чтобы убедиться в том, что чтец или книгоман старше 18 лет. Новые ограничения касаются и прокатчиков — если фильм, например, маркирован как 14+, то перед сеансом нельзя показывать трейлеры кино с более высоким ограничением.

Авторы поправок также надеются оградить детей от разглядывания не предназначенных для их возраста афиш. Для этого предлагается определить места, предназначенные для детей, и вблизи от них, на расстоянии менее ста метров «по прямой линии без учета искусственных и естественных преград», не вешать никаких постеров или рекламы для взрослых.