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03.07.2018 16:28

В кино и библиотеку — с паспортом: депутаты готовят новые запреты

Законопроект, призванный лучше охранять детей от вредной информации, в Госдуме приняли в первом чтении 3 июля. Согласно прописанной в нем норме, кассир сможет спросить у покупателя паспорт, прежде чем пустить на фильм 18+.   

Документ на рассмотрение парламента представило правительство России. Изменения предлагается внести в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле». Авторы поправок предлагают разрешить сотрудникам библиотек и кинотеатров спрашивать у посетителей документы, чтобы убедиться в том, что чтец или книгоман старше 18 лет. Новые ограничения касаются и прокатчиков — если фильм, например, маркирован как 14+, то перед сеансом нельзя показывать трейлеры кино с более высоким ограничением. 

Авторы поправок также надеются оградить детей от разглядывания не предназначенных для их возраста афиш. Для этого предлагается определить места, предназначенные для детей, и вблизи от них, на расстоянии менее ста метров «по прямой линии без учета искусственных и естественных преград», не вешать никаких постеров или рекламы для взрослых.


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03.07.2018 18:04
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Вячеслав Заренков, основатель, председатель Совета директоров Группы «Эталон» и Дмитрий Кашинский, генеральный директор Компании поздравили 5000-го покупателя в новом центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон»).
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
03.07.2018 16:02
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» поставит колесные шасси «БАЗ» нефтяникам
«Брянский автомобильный завод» («БАЗ», входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей») поставит партию колесных шасси БАЗ-69099 Калининградской буровой компании.
pixabay.com
03.07.2018 11:36
"Современная защита" помогла 2000 человек избавиться от кредитов
Сейчас, в период кризиса, действительно многие люди теряют работу, у многих сокращается доход, и оплата кредитов становится просто непосильной.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
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