Приход Николо-Богоявленского собора просит себе здание на Никольской площади

В Петербурге здание на Никольской площади просят передать в собственность Русской православной церкви. С соответствующим обращением в Смольный обратился приход Николо-Богоявленского собора. Обращение на имя директора государственного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» еще 25 мая подписал протоиерей Богдан Сойко.

Дом 1В с 2014 года находится в безвозмездном пользовании у прихода, уточнили 3 июля в пресс-службе комитета имущественных отношений. «Заявка была направлена ненадлежащим образом, поэтому в передаче здания было отказано. После представления религиозной организацией заявки и необходимого комплекта документов в установленном порядке вопрос о передаче здания может быть рассмотрен вновь, – пояснила пресс-секретарь комитета Оксана Шульга. – Здание по-прежнему в собственности города, учтено и находится в безвозмездном пользовании у прихода».

История у объекта любопытная. Существующее по этому адресу сейчас здание — по сути, новодел из пенобетона, отдаленно напоминающий оригинал. Хотя построено оно было под видом капремонта старого кирпичного дома, появившегося здесь в 1896–1898 годах (архитекторы – Павел Сюзор и Александр Максимов). Отметим, что, согласно Градкодексу, демонтаж и отстройка стен заново – это реконструкция, а не капремонт. Снос начался в мае 2008 года, от исторического здания остался лишь фрагмент центральной части.

Уже в 2012 году протоиерей Богдан Сойко говорил в СМИ о скором оформлении объекта в собственность прихода. Хотя ранее, в 2008 году, когда велся снос, в интервью изданию «Вода живая» он заявлял, что не имеет отношения к зданию, что оно «не входит в ансамбль Никольского собора» и что ни он сам, ни приход не являются заказчиком реставрации.