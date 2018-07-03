На КАД грузовик уничтожил такси, есть пострадавшие

Серьёзное ДТП произошло в юго-западной части КАД днём 3 июля. По словам очевидцев, раненых двое.

На 59-м километре внешнего кольца, у развязки с Волхонским шоссе, столкнулись грузовик и такси «Хёндэ». Предположительно, таксист, ехавший в правом ряду, ударил по тормозам, и в него врезался грузовик, сообщает Виталий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Тормозной путь грузовика – с правого ряда на обочину. Две женщины пострадали. Одна в тяжёлом состоянии, – пишет Виталий. – Посмотрите на протектор, вот вам и такси». Впрочем, отмечают автомобилисты, легковушка получила удар сзади (от которого её сплющило фактически наполовину), а значит, причина не в её покрышках, а скорее в несоблюдении дистанции водителем грузовика.

Участник группы Александр добавляет ещё одну деталь: «Я видел этого таксиста, он ехал в среднем ряду со спущенным колесом».

Обстоятельства ДТП выясняются. По данным «Яндекс.Карт», перед местом аварии образовался небольшой затор.

Напомним, накануне «Фонтанка» писала и показывала фотографии сразу нескольких аварий с участием автомобилей «Хёндэ», в том числе с такси: один повис на «БМВ», второй – над канавой у Пулково, третий разбился всмятку в Мурино.