Житель села Правда хотел уплыть в Японию на самодельной лодке

Сахалинца, который попытался покинуть родину на самодельной лодке, задержали сотрудники патрульной службы ГИМС. Об этом 3 июля пишет Sakh.com.

По данным издания, перебраться в Японию таким оригинальным способом решил житель села Правда. Когда его задерживали, мужчина активно сопротивлялся — он до последнего не хотел покидать судно, сделанное, очевидно, собственными руками. Надвигающийся шторм сахалинца не пугал. В лодке у него обнаружилось все необходимое для дальнего путешествия — еда, вода, сменная одежда, палатка и многое другое.