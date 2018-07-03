Компания LEGENDA построит новый проект на Московском проспекте

Компания LEGENDA получила разрешение на строительство нового комплекса на Московском проспекте.

Проект будет выполнен в неоклассическом стиле, благодаря чему гармонично впишется в существующий архитектурный контекст Московского проспекта. Архитектор проекта – Никита Явейн («Студия 44»).

«С этим проектом компания выходит в новый для себя сегмент бизнес-класса, – комментирует руководитель холдинга LEGENDA Василий Селиванов. –LEGENDA Business – саббренд LEGENDA – будет являться нашим авторским переосмыслением стандартного «бизнеса», представленного сейчас на рынке, и новый комплекс станет нашим флагманским проектом в этом сегменте».

Проект отличается уникальной квартирографией с беспрецедентным для рынка разнообразием авторских планировок. Для данного проекта LEGENDA разработала абсолютно новую линейку планировочных и технических решений, отвечающих уровню недвижимости высокого класса.

Проектную декларацию застройщику еще предстоит получить.