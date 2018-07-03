В России школьник впервые сдал четыре ЕГЭ на 100 баллов

Максимальный балл за четыре единых государственных экзамена получил московский школьник. Такой высокий показатель у выпускника в России зафиксировали впервые.

Как 3 июля сообщает «Дождь» со ссылкой на ТАСС, школьник сдавал ЕГЭ по русскому языку, математике, химии и биологии. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в успехе «нет ничего удивительного».

«Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся и стараются», — сказал он.

Сто баллов за ЕГЭ в этом году получили 6,1 тысячи выпускников. По сравнению с прошлым годом количество стобалльников выросло на 22%.

В Петербурге лишь 6 из 33,5 тысячи школьников в основной волне сдали сразу два ЕГЭ на максимальную отметку. «Фонтанка» выяснила, сколько стоила подготовка к экзамену.