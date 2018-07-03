Полтавченко рассказал о планах Смольного на купчинское радиополе

В Петербурге купчинское радиополе превратится в «территорию выходного дня». Старые антенны должны быть демонтированы окончательно до 1 августа 2018 года, говорится в ответе губернатора Полтавченко на запрос депутата Законодательного собрания Александра Тетердинко. Как сообщили 3 июля в пресс-службе парламентария, на освободившихся 19 гектарах создадут общественное пространство. Концепция его подготовлена при участии международного архитектурного бюро МLА+.

На «территории выходного дня» должны появиться религиозный объект, мемориальный комплекс на основе сохранившихся ДОТов с музеем военной техники под открытым небом, объекты культуры и досуга («Университет третьего возраста», театр «Мастерская», детская школа искусств), экопарк, зона водных развлечений и спортивные объекты. Земли оформят в собственность Санкт-Петербурга до конца 2018 года.

Недавно стало известно, что территорию радиополя Смольный намерен перевести в зону деловой застройки. Местные активисты, в свою очередь, предлагали разделить территорию радиоцентра на два участка: на одном оставить зону Р-3, а другой сделать зоной Р-4, куда входят исторические парки. В будущем там планировали создать военный мемориал: на участке находятся три сооружения военных лет, включенные в список региональных памятников «Оборонительные сооружения блокадного Ленинграда». В феврале 2017 года об этом заявлял и губернатор Полтавченко. Радиополе – единственный в черте города комплекс фортификационных сооружений, построенных в 1943 году и сохранившихся по сей день. Петербуржцы уже не первый год восстанавливают и обустраивают это место.

Губернатор в ответе на запрос Тетердинко также сообщил, что Смольный еще раз попытается убедить купчинцев не протестовать против строительства океанариума в парке. Во второй половине июля жителей познакомят с инвестором и проведут для горожан презентацию проекта. Как указывается в ответе главы города, это делается «в целях дополнительного информирования о положительных сторонах стратегического проекта». Напомним, сотни жителей района регулярно проводят акции против гигантского проекта на 4 гектарах парка и даже подали в горизбирком требование провести по этому вопросу референдум — но не были услышаны.