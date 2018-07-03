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03.07.2018 15:29

На выборы мэра Москвы не проходят оппозиционные кандидаты

Оппозиционные кандидаты продолжают отказываться от участия в выборах мэра Москвы. 3 июля стало известно, что журналисту Антону Красовскому не удалось собрать нужное количество подписей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы все посчитали, выкинули брак, и в итоге у нас 21 тысяча подписей москвичей. Нужно было как минимум 36 тысяч. Мы не проходим. Я не прохожу», — написал он.

Дмитрий Гудков, оппозиционный кандидат от демократической партии, не прошел муниципальный фильтр и тоже выбыл из игры. Для регистрации Гудкову необходимо было собрать 110 подписей муниципальных депутатов, но ему удалось заручиться поддержкой лишь 76 человек.

«У меня есть 76 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов. Я понимаю, что этого недостаточно, но я сегодня их сдам, а также сдам письма в мою поддержку от 116 депутатов», – сообщил Гудков

Ранее глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин также сообщил, что не смог преодолеть муниципальный фильтр. По словам политика, ему удалось договориться о подписях лишь с 91 депутатом при необходимости собрать не менее 110 подписей.

На сегодняшний день документы и подписи в Мосгоризбирком успешно сдали действующий глава города Сергей Собянин, Илья Свиридов от «Справедливой России» и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.


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