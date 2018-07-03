Акция #MoreПН от «Петербургской Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» и Setl City объявляют грандиозную акцию #MoreПН в честь главного праздника июля – Дня Военно-Морского Флота. Со 2 по 18 июля всем покупателям – дополнительные скидки до 400 тысяч рублей* на квартиры за участие в морской фотосессии.

Как получить скидку?

Стать участником акции #MoreПН может любой клиент компании «Петербургская Недвижимость». Для этого необходимо сделать несколько простых шагов.

Сфотографироваться в тематической фотозоне в одном из офисов компании.

Загрузить фотографию с хештегом #moreПН в одну из социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram).

Показать пост фотографии с хештегом при подписании договора и получить дополнительную скидку на квартиру.

Предложение распространяется на объекты комфорт-, бизнес- и премиум-класса от Setl City, эксклюзивный продавец – «Петербургская Недвижимость».

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефону 33-55555, а также в офисах продаж «Петербургской Недвижимости».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

* Сроки акции: 02.07.2018г по 18.07.18г, организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Предложение «Лови скидки на квартиры» действительно при условии внесения залога и заключения договора участия в долевом строительстве в срок с 02.07.2018 до 18.07.2018 включительно в отношении любого типа квартир в жилых комплексах застройщика с коммерческим наименованием ООО «Сэтл Сити» с использованием любого способа оплаты. Скидки суммируются с базовыми скидками и скидками по карте постоянного покупателя. Скидка не суммируется со скидками по «Корпоративной жилищной программе», «Региональной жилищной программе» и «Военной ипотеке» и не распространяется на «пакетные» квартиры в жилых комплексах, иные сертификаты и купоны, а также на квартиры, забронированные до 02.07.2018 включительно. По условиям предложения для получения скидки на приобретаемую квартиру клиенту необходимо сфотографироваться в морской стилистике в одной из специальных фотозон, которые расположены в офисах продаж ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» и загрузить данную фотографию в одну из соцсетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram) с хештегом #moreПН. Предоставление данного размещенного поста при подписании договора является основанием для предоставления указанных скидок на квартиры. Количество квартир ограничено. С информацией о застройщиках, адресах расположения жилых комплексов, проектных декларациях можно ознакомиться на сайте www.setlcity.ru. Подробности предложения, размерами скидок, а также адреса расположения офисов продаж на сайте www.3355555.ru. или по тел. 33-55555