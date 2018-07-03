Матвиенко в Чите не смогла прогуляться на каблуках возле «уродища-фонтана»

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала читинское руководство за состояние города. Она отметила «бурьян по пояс», разбитые тротуары, по которым невозможно ходить на каблуках, и «уродище-фонтан» возле драматического театра.

Слова главы верхней палаты парламента 3 июля приводит РБК. В Читу она приехала с рабочей поездкой и смогла пройтись по городу. После, общаясь с журналистами, Матвиенко рассказала, что уже поговорила с местными властями и проблемы «они осознали». Запущенность ее крайне огорчила, а перечисляя недочеты, спикер упомянула разбитые дороги, по которым «не походишь». «Я уж не говорю про каблуки», – поделилась впечатлениями глава верхней палаты парламента. Площадь перед театром, продолжила спикер, «раздолбана», хотя это «храм культуры и искусства». «А перед храмом неработающий бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался. Как вам не стыдно?» – поинтересовалась сенатор. При этом она попросила читинцев на нее не обижаться, потому что город «красивый» и его надо просто привести в порядок.