ГК «РосСтройИнвест» открыла продажи в ЖК «NEW TIME»

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса "NEW TIME*" в одном из самых зеленых районов Санкт-Петербурга – Приморском районе.

В непосредственной близости от расположены Изотовский сквер и Юнтоловский лесопарк. Стоимость квартир начинается от 1,6 млн рублей. Проект предусматривает комплексное освоение территории площадью 63 080 кв. м и будет реализован в несколько этапов. Общая площадь квартир составит 115 373 кв.м.

Архитектурный облик жилого комплекса «NEW TIME*», разработанный молодыми специалистами из московского бюро, продолжает общую концепцию проекта – современный, уверенный, стильный: устремленные ввысь наклонные остекленные торцы зданий вдоль Планерной улицы обращены к ЗСД, указывая направление к центру Петербурга. При этом близость к парку и зеленым зонам делает этот район тихим, спокойным и экологически благоприятным.

Район отличается хорошей транспортной доступностью – как для автолюбителей (поблизости расположены удобные съезды на ЗСД и КАД), так и для тех, кто пользуется общественным транспортом: автобусы и маршрутные такси ходят до станций метро «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Старая деревня». В районе есть магазины и предприятия сферы услуг, торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, школы и детские сады, спорткомплексы и медицинские учреждения.

Большое внимание в ЖК «NEW TIME*» уделено комфортной планировке квартир и мест общего пользования. Почти все квартиры имеют просторную лоджию, в квартирах предусмотрены вместительные зоны под шкаф-купе в прихожей или полноценные гардеробные, все санузлы запроектированы с местом для установки стиральной машины. В квартирах будет всегда много воздуха и света – «РосСтройИнвест» увеличит размеры окон и высоту потолков. Количество квартир на этаже, наоборот, уменьшится. Из окон верхних этажей откроются великолепные виды на Юнтоловский заказник, Лахту и Финский залив.

Внутреннеe пространство жилого комплекса «NEW TIME*» благоустроят, оборудуют видеонаблюдением. В самих дворах, свободных от машин, появятся детские площадки и зоны со спортивным инвентарем – для активного времяпрепровождения, а также прогулочные дорожки и места для «тихого» отдыха. Кровлю наземного паркинга благоустроят и озеленят для отдыха жителей. В проекте предусмотрены велопарковки, а в каждой парадной организуют помещения для хранения колясок. Благоустроят и зону вокруг комплекса – вдоль фронта улицы появится променад с газонами, магазинами и разнообразной торгово-бытовой инфраструктурой.

В жилом комплексе будет функционировать система безопасности – паркинги, входы в парадные, лифтовые холлы на первых этажах и детские площадки оборудуют камерами видеонаблюдения, картинки с которых будут выводиться на пульт диспетчера в специальном помещении.

*Нью Тайм

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents