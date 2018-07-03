Историю о борце с царизмом и зубе полицейского довели до суда

В Петербурге завершено расследование дела о насилии над полицейским, пострадавшим на акции «Он нам не царь». Сотрудник недосчитался зуба, но видеозапись с участием обвиняемого Михаила Цакунова следствие не нашло.

Как сообщил 3 июля «Фонтанке» адвокат Павел Ясман, накануне Следственный комитет подписал обвинительное заключение в отношении Цакунова, дело будет передано в Дзержинский райсуд.

«Вину подзащитный не признает, в деле отсутствует видеозапись с якобы примененным насилием. Есть только всем известный ролик с задержанием Михаила», – уточнил адвокат.

Сотрудник оперативного полка патрульно-постовой службы ГУ МВД участвовал в разгоне горожан у Зимнего дворца 5 мая 2018 года. По официальной версии, при задержании Цакунов нанес постовому удар в лицо и выбил зуб.

СК возбудил дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти», Цакунов находится под арестом. Сегодня, 3 июля, ему продлили стражу на две недели, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На акции «Он нам не царь», по статистике ГУ МВД, задержали каждого десятого участника.

Накануне, 2 июля, Дзержинский суд вынес приговор еще по одному делу о зубе. Полицейский потерял его на праздновании сторонниками Навального Дня России 12 июня 2017 года. Дмитрий Мякшин, неудачно прыгнувший с постамента на Марсовом поле и встретившийся с челюстью сотрудника, получил два года условно. В ходе судебного процесса выяснилось, что Мякшин теперь не навальнист, а приверженец «Единой России».